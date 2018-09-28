الوحدة يعادل الشعب في بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم

صنعاء - سبأ :

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة الوحدة وضيفه الشعب في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ختام الجولة الثانية لبطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم.

أنتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف، قبل أن يسجل الشعب هدف التقدم عبر مهاجمه محمد الداحي من ركلة جزاء طرد على إثرها مدافع الوحدة عبد المعين المجرشي، لعرقلته الداحي داخل منطقة الجزاء وذلك في الدقيقة 70.

وكاد مهاجم الوحدة محمد العبيدي أن يسجل هدف التعديل لكنه أطاح بكرته فوق العارضه عند الدقيقة 72، قبل أن يسجل زميله يوسف كندش هدف التعادل في الدقيقة 80، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

بهذا التعادل رفع الفريقان رصيدهما من النقاط إلى أربع، لينحصر المركز الأول بين فرق الوحدة، الشعب والأهلي الذي تغلب أمس على اليرموك بهدفين نظيفين أحرزهما وحيد الخياط.



وعقب المباراة إختارت اللجنة الفنية مهاجم الشعب محمد الداحي كأفضل لاعب في اللقاء.

[28/سبتمبر/2018]سبـأ