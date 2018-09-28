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  رياضة
الشعب يفوز على الأهلي ويحرز دوري أندية الأمانة للناشئين
[28/سبتمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

أحرز فريق شعب صنعاء لقب دوري أندية أمانة العاصمة لفئة الناشئين، بفوزه الثمين على ملاحقه المباشر الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ختام الجولة الأخيرة.

أنهى الشعب مجريات الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين عن طريق القناص أسامة الحميري الذي استغل خطأ دفاعي في عمق الأهلي ليضع الكرة في الشباك عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله محمد مفتاح الهدف الثاني بعد خطأ قاتل من حارس المرمى في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني من المباراة التي حضرها جمهور غفير ملأ جنبات ملعب الأهلي، عزز الشعب النتيجة بتسجيله ثالث الأهداف عن طريق محمد مفتاح الذي اخترق تحصينات الدفاعات الأهلاوية ليسدد الكرة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الشعب بالبطولة التي نظمها فرع إتحاد كرة القدم بالأمانة.

بهذا الفوز الثمين رفع الشعب رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول وجاء الأهلي ثانيا بعشر نقاط.

وفي مباراة أخرى لذات الفئة تغلب فريق 22 مايو على ضيفه اليرموك بثلاثة أهداف لهدفين، وأحتسبت اللجنة المنظمة نتيجة العروبة والشرطة لمصلحة الأول لعدم إحضار وثائق لاعبي الشرطة.

حضر المباراة أمين عام النادي الأهلي بصنعاء عبد الله حسين جابر.

سبـأ
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