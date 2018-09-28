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صواريخ زلزال1 تدك تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة بعسير وجيزان
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صواريخ زلزال1 تدك تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة بعسير وجيزان
[28/سبتمبر/2018]
عسير - سبأ :



أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من صواريخ زلزال1 على تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة في عسير وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب عسير بثلاثة صواريخ من نوع زلزال1، ما أدى إلى مصرع وإصابة أعداد في صفوفهم بينهم قيادات.

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين خلف جبل الدود بجيزان.

ولفت المصدر إلى أن القوة المدفعية دكت تجمعات المرتزقة في جبل الدود وخلف جبل الام بي سي في جيزان، محققة إصابات مباشرة .

سبـأ
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