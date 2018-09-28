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آخر تحديث: الجمعة، 28 - سبتمبر - 2018 الساعة 10:09:30م
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رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن .
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ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (41ر22) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (82ر4523) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (41ر4501) نقطة.
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  محلي
اختتام مسح ميداني حول العنف ضد المرأة في ثلاث مديريات بذمار
[28/سبتمبر/2018]
ذمار - سبأ :

اختتمت مؤسسة رفعة للتطوير المجتمعي والبشري بالشراكة مع فرع إتحاد نساء اليمن بمحافظة ذمار أمس المرحلة الأولى من المسح الميداني حول العنف ضد المرأة تحت شعار " بالوعي نحد من العنف".

استهدف المسح الذي ينفذ بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان على مدى أسبوعين، عينات من النساء من مختلف المراحل العمرية في مديريات مدينة ذمار والحداء وميفعة عنس.

ويهدف المسح إلى دراسة ظاهرة تعنيف المرأة ومعرفة أسبابها وتحديد حجمها ونسبة وجودها في المجتمعات المستهدفة وتقديم المقترحات والتصورات اللازمة لمناهضتها.

كما يهدف المسح وضع برنامج عمل دائم لمشروع المناهضة بمشاركة منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال وحشد الناشطين الاجتماعيين بالمحافظة لمناصرة المشروع وتحديد أولويات العمل خلال المرحلتين الثانية والثالثة من خلال تحليل بيانات استمارات الاستبيان، وتدريب المناهضيين للعنف ضد المرأة ورفع مهاراتهم في الحشد والمناصرة.

سبـأ
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