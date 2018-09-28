محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات إحتجاجية بالحديدة تندد بجرائم العدوان الحديدة - سبأ :

نُظمت بمحافظة الحديدة اليوم عقب صلاة الجمعة وقفات إحتجاجية للتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق أبناء تهامة .



وأكد المشاركون في الوقفات إستمرارهم في الصمود والدفاع عن الوطن الأرض والعرض مهما كانت التحديات .



ودعا المشاركون إلى هبة شعبية لرفد جبهة الساحل الغربي ومواجهة العدوان ومرتزقته .. مؤكدين أن جرائم العدوان لن تزيدهم إلا قوة وصلابة في مواجهته.



كما دعت الوقفات الأحرار التحرك لرفد جبهة الساحل الغربي بالرجال والمال والعتاد .. مشيدين بالإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي وصد زحوفات العدوان وإفشال مخططاته.

سبـأ [28/سبتمبر/2018]سبـأ