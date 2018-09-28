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آخر تحديث: الجمعة، 28 - سبتمبر - 2018 الساعة 08:03:47م
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لقاء بالمحويت يناقش الجوانب المتصلة بتنفيذ حملة لدعم الجبهات
[28/سبتمبر/2018]
المحويت - سبأ:

ناقش لقاء موسع بمديرية الرجم محافظة المحويت اليوم، الجوانب المتعلقة بتنفيذ حملة تحشيدية لرفد الجبهات بالمال والرجال والمساعدات.

واستعرض اللقاء الذي ضم مدير المديرية ومسؤولي التحشيد والتعبئة والوجهاء والشخصيات الاجتماعية ومدراء المكاتب التنفيذية، خطة ومهام الحملة والمناطق المستهدفة في المديرية.

وتطرق اللقاء إلی البرنامج التنفيذي لحملة التحشيد والتعبئة ودور لجان الحملة في النزول الميداني لمناطق المديرية.

وأكد اللقاء أهمية بدء برنامج الفعاليات واللقاءات التحشيدية الخاصة بالحملة لتوعية المجتمع بمخططات وأهداف العدوان وأدواته وضرورة المشاركة الواسعة والتفاعل مع الحملة.

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