محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الترتيبات لحملة رفع البسطات وإزالة المخالفات بذمار



ناقش اجتماع بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي الترتيبات الخاصة بحملة نقل البسطات وتنظيم الباعة المتجولين وإزالة المخالفات والاعتداءات على الأرصفة، والتي ستدشن غدا السبت.



وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محسن علي هارون وممثلي المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة، أكد المحافظ المقدشي على أهمية تضافر الجهود لإنجاح الحملة لتحقيق النتائج المطلوبة وبما يضمن تسهيل حركة سير المركبات والمشاة وإزالة العوائق والاستحداثات التي طالت الشوارع العامة والأرصفة .



ولفت ألى أن السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية بالتنسيق مع النيابة العامة ستتخذ الإجراءات طبقا للقانون.



وشدد على أهمية إزالة كافة البسطات والاستحداثات والمخالفات في الشوارع العامة والأرصفة والجزر الوسطية بما في ذلك لوحات الإعلانات المخالفة خاصة بعد إيجاد أسواق بديلة تضمن عدم تأثر الباعة



ودعا محافظ ذمار إلى الالتزام والمبادرة بالانتقال إلى الأسواق البديلة قبل اتخاذ الإجراءات والإزالة خاصة بعد توجيه السلطة المحلية الإشعارات ومنحت مهلة مناسبة.



ولفت إلى أن المرحلة الأولى من الحملة تشمل شارع رداع والشوارع الفرعية في وسط المدينة، فيما ستستهدف المرحلة الثانية الشارع الرئيس (شارع صنعاء) والشوارع الفرعية بعد استكمال تجهيز المواقع البديلة.

سبأ [28/سبتمبر/2018] ذمار - سبأ:سبأ