ضبط خمسة متهمين بجرائم سرقات بمدينة إب [28/سبتمبر/2018] إب ـ سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة إب خلال اليومين الماضيين، خمسة متهمين في إرتكاب جرائم سرقات بمركز المحافظة في ثلاث عمليات أمنية متفرقة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العملية الأولى تمثلت في ضبط رجال الأمن بمديرية المشنة اثنين متهمين بجرائم سرقة .. مؤكدا أن أحد المضبوطين من المطلوبين أمنياً ومن أرباب السوابق.



ولفت المصدر إلى أن رجال الأمن بقسم شرطة المنطقة الغربية نجحوا في العملية الثانية من ضبط اثنين متهمين بجرائم سرقة باستخدام دراجات نارية في شارع العدين.



وأكد المصدر أن العملية الثالثة، تمثلت في ضبط رجال الأمن بقسم شرطة المنطقة الغربية، أحد المتهمين بجرائم السرقة والنشل.

سبأ