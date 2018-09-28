ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 28 - سبتمبر - 2018 الساعة 08:03:47م
مصدر بالخارجية يرحب بتمديد ولاية فريق الخبراء ويجدد التمسك بتشكيل لجنة تحقيق دولية
رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن .
وزير الخارجية الإيراني : على الكيان الصهيوي إخضاع ترسانته النووية للتفتيش
دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى إخضاع الترسانة النووية السرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي للتفتيش الدولي نظراً لخطورتها وتهديدها لأمن الشرق الأوسط برمته.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (41ر22) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (82ر4523) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (41ر4501) نقطة.
منتخب الناشئين يحقق فوز وحيد على المنتخب الأردني في ختام نهائيات بطولة آسيا
أنهى المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم مشاركته في نهائيات بطولة آسيا التي تستضيفها ماليزيا بفوز وحيد له اليوم أمام نظيره الأردني بخمسة أهداف مقابل هدف.
آخر الأخبار:
وقفات إحتجاجية بالحديدة تندد بجرائم العدوان
لقاء بالمحويت يناقش الجوانب المتصلة بتنفيذ حملة لدعم الجبهات
مناقشة الترتيبات لحملة رفع البسطات وإزالة المخالفات بذمار
قيادة محافظة المحويت تنعي القاضي أحمد عبدالباري الصرمي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصدر بالخارجية يرحب بتمديد ولاية فريق الخبراء ويجدد التمسك بتشكيل لجنة تحقيق دولية
[28/سبتمبر/2018]
صنعاء - سبأ:

رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن .


وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني ومع تمسكها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، إلا أنها ترحب بأي جهد دولي مستقل ومحايد يهدف إلى فضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل قوى العدوان بقيادة السعودية والإمارات تمهيداً لتقديم مرتكبيها إلى العدالة وعدم الإفلات من المساءلة والعقاب.

ولفت المصدر إلى أن دول العدوان ومرتزقته شنوا خلال الفترة الماضية حملة شعواء على أعضاء فريق الخبراء بغية التشكيك في مصداقيتهم وحياديتهم وبالتقرير الذي تم تقديمه للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.. مبينا أن ذلك يعد امتداداً للسياسة التي انتهجتها السعودية منذ بداية العدوان بهدف التغطية على جرائمها في اليمن وإفلاتها من المساءلة والعقاب مستخدمة كافة وسائل الترغيب والترهيب.

وأوضح المصدر إلى أن استمرار العدوان والحصار على اليمن وجرائم الحرب والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم تمكن فريق الخبراء من التحقيق في كافة الجرائم المرتكبة، حتم تجديد ولاية الفريق من قبل مجلس حقوق الإنسان.

وأكد المصدر المسؤول بوزارة الخارجية استعداد حكومة الإنقاذ التعاون مع فريق الخبراء وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل استكمال التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها دول تحالف العدوان ومرتزقته بحق اليمن أرضاً وإنساناً.

وجدد المصدر التزام اليمن باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.. مطالبا مجلس الأمن بفرض عقوبات على تحالف العدوان ومرتزقته بسبب انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان .

ودعا المصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية السعودية والإمارات في مجلس حقوق الإنسان بعد أن اثبت تقرير فريق الخبراء الذي صدر عن جهة دولية مستقلة ارتكابهما لانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان وذلك عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أُنشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان.

كما جدد المصدر المطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة وبصلاحيات واسعة وفترة زمنية كافية للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبت في اليمن من قبل دول تحالف العدوان منذ 26 مارس 2015م وبما من شأنه كشف مرتكبي تلك الجرائم دولاً وأفراداً من أجل تحقيق المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وطالب المصدر مجددا الدول التي لاتزال تزود دول العدوان بالأسلحة بان تتوقف عن ذلك حتى لا يتم استخدام تلك الأسلحة في قتل المدنيين وقصف الأعيان المدنية في اليمن.

وأعرب المصدر عن الشكر والتقدير للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التي تبنت وصوتت لصالح مشروع القرار الذي تضمن تمديد ولاية فريق الخبراء وفي مقدمتها هولندا وكندا بالرغم من الضغوط التي مارستها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.

وأشاد المصدر المسؤول بوزارة الخارجية بالمواقف المشرفة للعديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية.. داعيا بقية دول العالم لمراجعة سياساتها والانتصار للقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان.






سبأ
  المزيد من (محلي)
وقفات إحتجاجية بالحديدة تندد بجرائم العدوان
لقاء بالمحويت يناقش الجوانب المتصلة بتنفيذ حملة لدعم الجبهات
مناقشة الترتيبات لحملة رفع البسطات وإزالة المخالفات بذمار
قيادة محافظة المحويت تنعي القاضي أحمد عبدالباري الصرمي
القوة المدفعية تستهدف مواقع المرتزقة في القبيطة بلحج
ضبط خمسة متهمين بجرائم سرقات بمدينة إب 
مصرع عدد من مرتزقة العدوان وإعطاب مدرعة في حيفان بتعز
قصف صاروخي يستهدف تجمعات المرتزقة في الغيل بالجوف
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية برط العنان بالجوف
عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية برط العنان بالجوف
[28/سبتمبر/2018]
20 غارة لطيران العدوان على ثلاث محافظات وتضرر ممتلكات المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي
[28/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على مناطق متفرقة بحجة
[27/سبتمبر/2018]
ست غارات لطيران العدوان على صعدة
[27/سبتمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المناطق المأهولة بالسكان في صعدة والحديدة
[27/سبتمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by