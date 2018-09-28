عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل برلمان كندا يقرر سحب الجنسية الكندية الفخرية الممنوحة لزعيمة ميانمار اوتاوا – سبأ :





وافق النواب الكنديون بالإجماع اليوم الجمعة على مقترح يقضي بسحب الجنسية الكندية الفخرية الممنوحة لزعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي عام 2007م وذلك "احتجاجاً على رفضها إدانة إبادة أقلية الروهينغا المسلمة" في بلادها.



وقال المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية آدم أوستن إن حكومة بلاده دعمت اقتراح تجريد سو تشي من الجنسية بسبب رفضها المستمر التنديد بالإبادة الجماعية للروهينغا، وهي جريمة مرتكبة من جيش بلادها الذي تشاركه السلطة.



وأضاف المتحدث "سنواصل دعم الروهينغا عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وفرض العقوبات على جنرالات ميانمار، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أفعالهم أمام هيئة دولية مخولة".



وكانت كندا وعدت في مايو، بتقديم مساعدة إضافية تبلغ 300 مليون دولار كندي /200 مليون يورو/ على مدار ثلاث سنوات لتحسين ظروف حياة الروهينغا في مخيمات بنغلادش.



ومنحت كندا سو تشي الجنسية الفخرية عام 2007، عندما كانت لا تزال معتقلة في بلدها، على خلفية نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.



ولم تمنح كندا الجنسية الفخرية إلا لعدد محدود من الشخصيات، بينها نيلسون مانديلا، والدالاي لاما، وملالا يوسفزي.

سبأ [28/سبتمبر/2018]سبأ