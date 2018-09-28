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مركز التوعية والتثقيف يدشن برنامج توعوي بمخاطر الإرهاب بصنعاء
[28/سبتمبر/2018]
صنعاء - سبأ:

دشن المركز الوطني للتوعية والتثقيف بمخاطر الإرهاب اليوم بصنعاء، البرنامج الثقافي الموسع للتوعية بمخاطر الإرهاب.


يستهدف البرنامج الذي يستمر ثلاثة أشهر، الطلاب والطالبات في مدارس أمانة العاصمة وكذا مساجد الأمانة، لتعزيز الوعي بمخاطر الإرهاب، ينفذه كوكبة من الخطباء والعلماء والمرشدين.

وفي التدشين بثت خطبتي الجمعة للشيخ الحسين بن أحمد السراجي بعنوان "الوعي والبصيرة وسيلتنا لمواجهة الإرهاب والتآمر"، من جامع النزيلي بصنعاء عبر قناة الإيمان الفضائية.

وأكد الشيخ السراجي، خطورة الإرهاب على الفرد والمجتمع .. مشيرا إلى أن الإسلام حارب الفساد والإرهاب منذ اليوم الأول لبعثة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه.

وقال" الإسلام جاء ليحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ويقضي على العصبيات الجاهلية، وكل مظاهر الفساد الإقتصادي والإجتماعي" .

وأوضح الشيخ السراجي أن الإرهاب والإفساد في الأرض من عمل المفسِدين .. وأضاف " إن الإرهاب يُحوِّل المجتمع إلى غابَةٍ يأكُل القوي فيها الضعيف وينقضُّ الكبير على الصغير وينتَقِم الغني منَ الفقير، فيزداد الغنيُّ غنًى ويزداد الفقير فقرً ".

وتابع " الشريعة الإسلامية السمحة جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم وهو الهدف من بعثة الأنبياء عليهم السلام".

وقال " قتل الأنفس المحرمة وتخريب وتدمير المنشآت العامة والخاصة وزعزعة الأمن والسكينة إرهاب وإفساد، والتآمر والعمالة إرهاب وإفساد، كما أن التفرقة وتفكيك النسيج الإجتماعي والغلو والتطرف والتضييق على خلق الله إرهاب وإفساد".

وأكد الخطيب السراجي أن الإرهاب لا دين ولا ملة ولا وطن له، وإنما الإرهاب يهدم الحياة وينتهك الحرمات ويدمر الدول ويفزع الشعوب.

واستشهد بما صنعه الإرهاب في أفغانستان والصومال والعراق وليبيا وتضرر دول مصر وتونس وسوريا واليمن من الفكر الإرهابي .. وقال " أي إرهاب أشد من الإرهاب العالمي الأعرابي الذي نتعرض له منذ ثلاث سنوات ونصف، ننام على مجازر ونصحو على جرائم ".

ودعا الشيخ السراجي الجميع إلى الإضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في التوعية بمخاطر الإرهاب والعمل على تعزيز قيم الوسطية والاعتدال.

وكان مدير المركز الوطني للتوعية والتثقيف بمخاطر الإرهاب مهدي الغويدي أوضح أن تدشين المركز للبرنامج الثقافي الموسع اليوم بمساجد الأمانة يأتي في إطار أنشطته وبرامجه للعام الجاري بتناول أحد أهم القضايا وأشدها خطرا على المجتمع.

وأكد أن المركز يعتزم تنفيذ أنشطة توعوية حول الإرهاب ومخاطر هذه الظاهرة في مدارس أمانة العاصمة لتعزيز الوعي في أوساط الطلاب والطالبات.

سبأ
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