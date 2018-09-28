اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المفوضية الأوروبية تقدم مساعدات إضافية بقيمة 40 مليون لدعم الأونروا بروكسل – سبأ :

قررت المفوضية الأوروبية تقديم مساعدات إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 40 مليون يورو لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين.



وأكدت فيدريكا موغريني الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، دعم الاتحاد الأوروبي السياسي والمالي للأونروا..مشيرة إلى أن مجموع مساهمة الاتحاد والدول الأعضاء خلال السنوات الثلاث الماضية وصل إلى أكثر من مليار يورو.



وأوضحت موغريني خلال لقاء وزاري حول اللاجئين الفلسطينيين استضافه الوفد الأوروبي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك،أن هذا الدعم سيمكن 500 ألف طفل من الذهاب إلى مدارسهم يوميا، ويساعد ملايين المرضى في الحصول على الرعاية الصحية، كما يوفر الوظائف لآلاف الأشخاص.



و أضافت إلى أن دعم الوكالة يعني دعم السلام والأمن في الشرق الأوسط، مما "يصب في مصلحتنا الاستراتيجية".



يذكر أن الأونروا تعاني من أزمة مالية تفاقمت بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف كامل تمويلها للوكالة البالغ 365 مليون دولار.

سبأ [28/سبتمبر/2018]سبأ