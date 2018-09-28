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آخر تحديث: الجمعة، 28 - سبتمبر - 2018 الساعة 08:03:47م
مصدر بالخارجية يرحب بتمديد ولاية فريق الخبراء ويجدد التمسك بتشكيل لجنة تحقيق دولية
رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن .
وزير الخارجية الإيراني : على الكيان الصهيوي إخضاع ترسانته النووية للتفتيش
دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى إخضاع الترسانة النووية السرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي للتفتيش الدولي نظراً لخطورتها وتهديدها لأمن الشرق الأوسط برمته.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (41ر22) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (82ر4523) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (41ر4501) نقطة.
منتخب الناشئين يحقق فوز وحيد على المنتخب الأردني في ختام نهائيات بطولة آسيا
أنهى المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم مشاركته في نهائيات بطولة آسيا التي تستضيفها ماليزيا بفوز وحيد له اليوم أمام نظيره الأردني بخمسة أهداف مقابل هدف.
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  عربي ودولي
الصين تدعو الولايات المتحدة للتوقف عن الإضرار بالعلاقات بين البلدين
[28/سبتمبر/2018]
بكين – سبأ :



دعت الصين الولايات المتحدة إلى التوقف عن الأقوال والأفعال التي تضر بالعلاقات الصينية-الأمريكية والمصالح الجوهرية لشعبي البلدين.


وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ رداً على سؤال يتعلق بالمزاعم التي تقول إن الصين "تحاول التدخل في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية للعام 2018م".

واكد المتحدث ان "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تقليد في السياسة الخارجية للصين ونال إشادة واسعة من جانب المجتمع الدولي".

وأضاف ان "المجتمع الدولي يعلم جيداً من الدولة التي تتدخل أكثر في الشئون الداخلية للدول الأخرى".

وحث الولايات المتحدة على إنهاء الاتهامات الباطلة وتشويه السمعة في هذا السياق.

سبأ
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