عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تدعو الولايات المتحدة للتوقف عن الإضرار بالعلاقات بين البلدين بكين – سبأ :





دعت الصين الولايات المتحدة إلى التوقف عن الأقوال والأفعال التي تضر بالعلاقات الصينية-الأمريكية والمصالح الجوهرية لشعبي البلدين.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ رداً على سؤال يتعلق بالمزاعم التي تقول إن الصين "تحاول التدخل في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية للعام 2018م".



واكد المتحدث ان "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تقليد في السياسة الخارجية للصين ونال إشادة واسعة من جانب المجتمع الدولي".



وأضاف ان "المجتمع الدولي يعلم جيداً من الدولة التي تتدخل أكثر في الشئون الداخلية للدول الأخرى".



وحث الولايات المتحدة على إنهاء الاتهامات الباطلة وتشويه السمعة في هذا السياق.

سبأ [28/سبتمبر/2018]سبأ