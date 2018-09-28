ارتفاع النفط أثر مخاوف شح المعروض

طوكيو – سبأ :





ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع سعي المستثمرين لقياس الأثر المحتمل على الإمدادات جراء العقوبات التي توشك الولايات المتحدة أن تفرضها على صادرات الخام الإيرانية.



وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر ديسمبر 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 في المائة، إلى 81.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 05.48 بتوقيت جرينتش.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمائة، إلى 72.32 دولار للبرميل.



وستسري العقوبات على إيران ثالث أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الرابع من نوفمبر القادم.

[28/سبتمبر/2018]سبأ