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وزير الخارجية الإيراني : على الكيان الصهيوي إخضاع ترسانته النووية للتفتيش
[28/سبتمبر/2018]
نيويورك – سبأ :

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى إخضاع الترسانة النووية السرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي للتفتيش الدولي نظراً لخطورتها وتهديدها لأمن الشرق الأوسط برمته.


وقال وزير الخارجية الايراني في تعليق على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم “حان الوقت لتعترف (إسرائيل) ببرنامجها غير المشروع للأسلحة النووية وتفتحه أمام المفتشين الدوليين”.

واوضح أن الكيان الصهيوني هو الوحيد في منطقة الشرق الاوسط الذي يملك برنامجاً سرياً وغير معلن للأسلحة النووية بما في ذلك ترسانة نووية فعلية.

ووصف ظريف رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرانيلي بنيامين نتنياهو الذي ادعى بوجود منشأة نووية في ايران بأنه كالراعي الكذاب الذي لا يريد الإقلاع عن قول الكذب.

وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) رداً على تبجحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس فى الجمعية العامة للأمم المتحدة “إن على نتنياهو أن يجيب عن مسألة هي كيف يمكن لإسرائيل الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط أن تجعل نفسها في موقع توجه من خلاله بكل وقاحة الاتهام لإيران التي أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً سلمية برنامجها النووي”.

واشار إلى أن هذا الاتهام يرمي إلى أبعاد الشبهة عن هذا الكيان الذي يمثل أكبر تهديد فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد ظريف أنه لا يمكن لهذا الكيان العدواني تحقيق شيء من وراء مثل هذه الألاعيب .. معتبراً أن سياسات نتنياهو المفروضة على الولايات المتحدة أدت إلى فرض العزلة عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

ويأتي ذلك بعدما قدم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو عرضاً مسرحياً مثيراً للسخرية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ادعى خلاله بأن كيانه اكتشف مستودعاً نووياً سرياً في العاصمة الايرانية طهران.

سبأ
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