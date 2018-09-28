اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض الذهب لأدنى مستوى في 6 أسابيع لندن – سبأ :

انخفض سعر الذهب لأدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار.



وتراجع السعر الفوري للذهب إلى 1182.48 دولار للأوقية بحلول الساعة 07.36 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 17 أغسطس عند 1180.34 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.



ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1186.20 دولار للأوقية، مع ارتفاع الدولار.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لامس البلاديوم أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1087.40 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.7 بالمائة إلى 14.30 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمائة مسجلا 809.60 دولار للأوقية.

سبأ [28/سبتمبر/2018]سبأ