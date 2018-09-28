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آخر تحديث: الجمعة، 28 - سبتمبر - 2018 الساعة 11:13:13ص
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  محلي
شهداء وجرحى بثلاث غارات لطيران العدوان على محافظة حجة
[28/سبتمبر/2018] حجة - سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم ثلاث غارات على محافظة حجة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة  سيارة أحد المواطنين بمنطقة بني الحداد في مديرية حرض ما أدى إلى تدميرها واستشهاد المواطن علي حسين حدادي.

وذكر المصدر أن الطيران شن غارة على سوق مديرية حيران وأنباء عن شهداء وجرحى ، مشيراً إلى أن طيران استطلاع العدوان شن غارة على الجسر الرابط بين مديريتي حيران و مستبا ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.
سبأ
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