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آخر تحديث: الجمعة، 28 - سبتمبر - 2018 الساعة 11:13:13ص
خسائر للعدو في الأرواح والعتاد إثر استهداف تجمعاتهم ومواقعهم
استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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خسائر للعدو في الأرواح والعتاد إثر استهداف تجمعاتهم ومواقعهم
[28/سبتمبر/2018] محافظات ـ سبأ:
استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في برج الخشل محققة إصابات مباشرة، فيما أطلقت القوة الصاروخية صاروخَي زلزال 1 على تجمعات مرتزقة العدوان شرق جبل الدود في جيزان.

وأكد المصدر قنص جندي سعودي في موقع المعريضة ، وتدمير آلية عسكرية سعودية في موقع الشجرة ومصرع من كانوا على متنها .

وفي نجران استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة قبالة منفذ الخضراء ، و تم إعطاب جرافة عسكرية غرب موقع السديس بقذائف المدفعية ، فيما سقط قتلى وجرحى من المرتزقة في تفجير استهدفهم في صحراء الأجاشر .

وأوضح المصدر أنه تم استهداف تجمعات مرتزقة العدوان بالقذائف وصاروخ مناسب في مثلث المتينة بالساحل الغربي، كما تم استهداف تجمع ضم أكثر من 16 آلية للمرتزقة في الجاح بقذائف المدفعية محققة إصابات دقيقة.

وأشار المصدر إلى تدمير مدرعة للغزاة بصاروخ موجه شرق الدريهمي، وإعطاب آليتين محملتين بالمرتزقة بقصف مدفعي في الجاح ومصرع وإصابة من كانوا عليهما، كما تم تدمير آليتين عسكريتين ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما شمال الخوخة.

وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة في الوازعية بمحافظة تعز ، في حين تم تدمير دبابة تابعة لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وأفاد المصدر باستهداف رشاش عيار 14 تابع للمرتزقة بسلاح المدفعية في التبة البيضاء بمحافظة الجوف.

وفي حرض تم إحراق آلية للمرتزقة جنوب جبل النار في التباب البيض بقذيفة مدفعية، ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع المرتزقة في التباب السود وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ولفت المصدر إلى أن وحدة الهندسة دمرت آليتين محملتين بالمرتزقة ومصرع وجرح من كانوا على متنهما ، كما تم إعطاب ثلاث آليات أخرى بقذائف المدفعية في مديرية حيران بمحافظة حجة.
سبأ
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