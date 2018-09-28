20 غارة لطيران العدوان على ثلاث محافظات وتضرر ممتلكات المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي [28/سبتمبر/2018] محافظات ـ سبأ:

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 20 غارة على محافظات صعدة، الحديدة وحجة، وتضررت ممتلكات المواطنين في المديريات الحدودية جراء القصف الصاروخي والمدفعي السعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية باقم وغارتين على منطقة بني معين في مديرية رازح بمحافظة صعدة.



وأشار المصدر إلى تضرر ممتلكات المواطنين إثر قصف صاروخي ومدفعي مكثف على قرى آهلة بالسكان في مديريتي منبه وشدا ومنطقة الغور بمديرية غمر الحدودية.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن أربع غارات على الدفاع الساحلي بمديرية الصليف في محافظة الحديدة وعشر غارات على مديريات حرض وحيران وميدي‎ بمحافظة حجة.

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