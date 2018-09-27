الأهلي يفوز على الشعب ويتوج بلقب دوري أندية الأمانة للشباب

صنعاء - سبأ :

توج فريق أهلي صنعاء بلقب دوري أندية أمانة العاصمة لفئة الشباب، بفوزه على مضيفه الشعب بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الأخيرة.



سجل ثلاثية الأهلي محمد السودي ، عمر حميد ومحمود حنش فيما أحرز هدفي الشعب هزاع المصعدي وفيصل الشيباني.



بهذا الفوز الثمين رفع الأهلي بقيادة مدربه المخضرم عبد الله العماد رصيده إلى 16 نقطة ليحرز البطولة وجاء الشعب رابعا بسبع نقاط.



وفي مباراة أخرى لنفس الفئة خسر العروبة أمام الشرطة بهدفين نظيفين سجلهما معاذ العشاوي وزهير القدسي، ليتجمد رصيد العروبة عند 12 نقطة في المركز الثاني، وجاء الشرطة في المركز الثالث بعشر نقاط ولديه مباراة مؤجلة أمام الوحدة.



وفي منافسات فئة الناشئين يلتقي الشعب ومضيفه الأهلي غدا الجمعة في مباراة الصراع على اللقب حيث سيلعب الأول على أكثر من فرصة لنيل اللقب، في حين يحتاج الأهلي الفوز فقط واللعب على مباراة فاصلة لتحديد هوية البطل المتوج.





[27/سبتمبر/2018]سبـأ