محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكون الحراك يدعو كل القوى السياسية وشرفاء الوطن إلى التصدي للغزاة والمعتدين صنعاء - سبأ :

عقد مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء، للوقوف على آخر المستجدات على الساحة الوطنية والأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية.



وأكد مكون الحراك موقفه الثابت والمبدئي ضد العدوان على الوطن .. داعيا كل القوى السياسية اليمنية وشرفاء الوطن الوقوف صفا واحدا للتصدي للغزاة المعتدين بكل الطرق والوسائل حتى تحقيق النصر وتحرير كل شبر من أرض الوطن دنسته قوى الغزو والاحتلال.



وقال مكون الحراك" ونحن في العام الرابع من العدوان على الوطن نؤكد استحالة الحلول العسكرية وتمسكنا بالحلول السياسية السلمية ونبارك ونرحب بكافة الجهود الرامية لرفع المعاناة عن شعبنا وإحلال السلام في اليمن بما في ذلك جهود الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص مارتن غريفيث".



كما أكد مساندة موقف الوفد الوطني المفاوض وأسبابه الجوهرية المحقة في عدم الذهاب إلى مشاورات جنيف .. محملا دول العدوان مسؤولية وضع العراقيل أمام الوفد الوطني وهو ما يؤكد عدم جديتها لإنجاح المشاورات والتوصل للحلول.



وحمل دول تحالف العدوان وما يسمى بالشرعية المسؤولية الكاملة عن العبث بالوضع المعيشي والخدمات.. وأضاف" نقول لهم إنكم مخطئين إذا كنتم تعتقدون أنكم ستستطيعون أن تنجحوا في تحقيق ما فشلتم في تحقيقه بشن العدوان والحصار، لن تنجحوا أبدا بتحقيق ذلك بتجويع الشعب اليمني من خلال محاولاتكم لانهيار الوضع الاقتصادي والعملة الوطنية للنيل من صمود الشعب اليمني وكسر عزيمته فالفشل حتما سيكون حليفكم في عدوانكم الاقتصادي تماما كما فشلتم في عدوانكم العسكري".



وفيما يتعلق بالقضايا الوطنية المحورية مثل القضية الجنوبية أكد مكون الحراك أنه لا يمكن حلها في ظل الاحتلال إذ تقتضي الضرورة الحتمية أنه لابد أولا من استعادة قوام الدولة اليمنية المنهكة من تداعيات العدوان وما خلفه من آثار كارثية.



وقال" فاستعادة الدولة اليمنية على الأقل كما كانت ما قبل العدوان في 26 مارس 2015 لن يتم إلا بتحقيق تطلعات الشعب اليمني في جميع محافظات الجمهورية والمتمثلة بإيقاف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الوضع الإنساني الكارثي واستتباب الأمن وبسط سلطة الدولة في عموم المحافظات وذلك من خلال مرحلة انتقالية توافقية يتم فيها التهيئة والإعداد لانتخابات تتشكل بموجبها المؤسسات والأطر القانونية الدستورية للجمهورية اليمنية التي من شأنها البت في حسم القضايا ذات البعد الوطني كالقضية الجنوبية وغيرها".



ودعا مكون الحراك الجنوبي الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، عدم تهميش وإقصاء المكونات والقوى الوطنية وممثلي القضايا الهامة ذات البعد الوطني بما فيها القضية الجنوبية من أية مشاورات ومفاوضات قادمة تُفضي إلى تسوية نهائية للملف اليمني وإحلال السلام في اليمن.



ووجه مكون الحراك رسالة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وكافة فصائل الحراك الجنوبي السلمي وجميع المكونات والشخصيات والنخب وغيرها التي تتبنى القضية الجنوبية ومظلومية المحافظات الجنوبية والشرقية .. وقال" إن ادّعاء طرف أو فصيل أو مكون بعينه أياً كان احتكار تمثيل أبناء الجنوب وأن القضية الجنوبية تعنيه دون سواه لطالما كان هذا الادّعاء والتصرف الأرعن مُسيئً وضاراً بالقضية الجنوبية ومصداقيتها كقضية عدالة وتشهد بذلك تجارب الأعوام الماضية وصولا إلى وقتنا الحاضر".



ولفت إلى أنه من غير المقبول أن يفرض أي طرف أو مكون على أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ما يتعارض مع إرادتهم وقناعتهم.



ودعا مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني أبناء المحافظات الجنوبية وكافة فصائل الحراك الجنوبي السلمي وجميع المكونات والشخصيات والنخب التي تتبنى القضية الجنوبية إلى التقارب وتوحيد الصف.. مؤكدا الاستعداد للتنسيق والعمل مع جميع فصائل الحراك الجنوبي السلمي والمكونات والشخصيات والنخب وغيرها لما فيها الصالح العام.



وفيما يتعلق بالأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية دعا مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، إلى تحديد موقف من العدوان والاحتلال والتوقف عن ادعاء تمثيل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية واحتكار ذلك من أي طرف في ظل العدوان.



وجدد مكون الحراك في بيان صادر عنه في المؤتمر التأكيد على الرفض القاطع أن ينصب الاحتلال أي طرف كان لتمثيل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية .. لافتا إلى أنه لن يمثل هذه المحافظات سوى من يختارهم أبنائها من خلال العملية السياسية ووفقا للأطر القانونية والدستورية المتعارف عليها.



ولفت البيان إلى أن الجرائم والسلوكيات اللا أخلاقية المشينة التي مارستها دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني خاصة بالمحافظات الجنوبية والشرقية والتي أشار إليها تقرير فريق الخبراء الدوليين مؤخرا لم تكن خافية على أحد وقد تم الحديث عنها منذ فترة إلا أن دول تحالف العدوان بذلك سخرت إمكانيات مهولة لإخفاء جرائمهم.



وبين أن دول تحالف العدوان على اليمن قامت كذلك بإنشاء السجون السرية والإخفاء قسرا لتعذيب وقمع واضطهاد كل الأصوات التي تحدثت عن جرائمها وانتهاكاتها وممارساتها بحق أبناء الشعب اليمني وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة.



وعبر مكون الحراك عن الشكر لفريق لجنة الخبراء الدوليين على تقريرهم الذي كشف جزء من جرائم دول العدوان بحق الشعب اليمني.. مبينا أن هذا التقرير يمثل جرس الإنذار الأقوى والأخير، للتحالف لوقف عدوانه على الجمهورية اليمنية ورفع حصاره فوراً.



وأعرب عن أمله في أن يشكل تقرير فريق الخبراء أيضا صحوة للضمير والرأي العام العالمي لتحمل المسؤولية تجاه جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب اليمني واتخاذ قرار ملزم لإيقاف العدوان ورفع الحصار.



كما ناشد مكون الحراك الأهالي في المحافظات الجنوبية والشرقية بعدم الزج بأبنائهم الشباب في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.. لافتا إلى أن قوى الاحتلال السعودي والإماراتي تهدف من وراء ذلك إفراغ المحافظات الجنوبية والشرقية من شبابها وأبنائها لتنفيذ مخططاتها التآمرية.



وأهاب بأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية عدم القبول بأن تفرض عليهم قوى الاحتلال أو أي قوة مهما كان حجمها وتأثيرها أي شيء.. مؤكدا أن عدو الشعب اليمني في شماله وجنوبه وشرقه وغربه واحد وهو من يدمره ويحاصره.



وأدان مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة ما تقوم به السعودية في محافظة المهرة منتهكة كل الأعراف والقوانين الدولية في التعدي على سيادة الجمهورية اليمنية لتحقيق مطامع لها ليست بالجديدة.



وحذر السعودية والإمارات من تداعيات الممارسات العدوانية التي يقومون بها .. داعيا الذين ارتموا في أحضان الغزاة المحتلين ورحبوا بهم إلى إعلان موقف صريح وواضح منها.



وأشاد بالموقف الوطني لأبناء محافظة المهرة ومناهضتهم لممارسات السعودية العدوانية رغم ما يتعرضون له من أعمال عدوانية من قبل قوى الاحتلال السعودي.



وجدد مكون الحراك الدعوة للشعب اليمني في كافة ربوع الوطن شماله وجنوبه شرقه وغربه رص الصفوف للدفاع عن الوطن وسيادته وثوابته الوطنية وطرد المحتل ورفض الوصاية.



وناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم واحترام القوانين والأعراف الدولية التي تجرم ما تقوم به السعودية والإمارات من انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية كإحدى الدول الأعضاء المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة.



وأكد الوقوف إلى جانب أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ضد المُحتل وأدواته الذين يعبثون بالأوضاع المعيشية والخدمية ويتعمدون على خلق الفوضى والانفلات الأمني في هذه المحافظات .. لافتا إلى أن انتهاك الكرامة والسيادة لا يقل أهمية أن لم يكن أهم من العبث بالاقتصاد والخدمات.



وحذر مكون الحراك من المندسين الذي يريدون اختطاف ثورة أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية سواء كانوا مكونات أو أحزاب أو أشخاص كونهم أدوات بيد العدو.



وهنأ مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة القيادة السياسية والشعب اليمني بمناسبة أعياد الثورة السبتمبرية والأكتوبرية الخالدة.



وثمن صمود الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في جبهات البطولة والشرف في مواجهة تحالف العدوان وأدواته وآلته الحربية التي ارتكبت أبشع الجرائم بحق الوطن وأبنائه ولازالت مستمرة.



وأشار إلى أن هذه الدول الرجعية التي تلبس عباءة تحالف العدوان اليوم هي نفسها من كانت تحارب وتعادي أي مسار تصحيح وتغيير وثورات في اليمن منذ مطلع ستينيات القرن الماضي وتؤجج الصراع وعدم اللا استقرار حتى يظل اليمن وشعبه تحت هيمنتها.

سبـأ [27/سبتمبر/2018]سبـأ