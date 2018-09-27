محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاءان بمديريتي الثورة وشعوب لمناقشة الجوانب المتصلة بدعم الجبهات صنعاء - سبأ :

عقد اليوم بمديريتي الثورة وشعوب بأمانة العاصمة لقاءان في إطار التحضير لتسيير قوافل دعم للمرابطين وتنظيم مهرجانات ضمن برنامج حملة الحشد.



حيث ناقش لقاء بحي النهضة بمديرية الثورة بحضور وكيل الأمانة علي السقاف، الجوانب المتعلقة بتسيير قوافل العطاء وإقامة مهرجانات التعبئة.



وأقر اللقاء بحضور مدير المديرية محمد الدرواني وأعضاء المجلس المحلي والمشائخ والشخصيات الاجتماعية، تشكيل لجان التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات بالمال والرجال خاصة جبهات الساحل الغربي، وتنفيذ الأنشطة لتعزيز جهود التحشيد .



وأكد الوكيل السقاف أهمية الإستمرار في رفد الجبهات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وأشار إلى أهمية اضطلاع الجميع بدورهم في ظل تصعيد العدوان على الساحل الغربي وما يرتكبه من جرائم ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني .



إلى ذلك ناقش لقاء بمديرية ضم مدير المديرية مهدي عرهب، سير أعمال الحشد والتعبئة.



وتطرق اللقاء بحضور والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بأحيء سبأ والحافة والجراف الشرقي إلى المواضيع المتصلة بتوعية المجتمع بمطامع العدوان .



وأقر اللقاء تشكيل عدد من اللجان للتحشيد والتعبئة وتنفيذ زيارات ميدانية وفعاليات وأنشطة.



وأكد مدير المديرية عرهب الإستمرار في الحشد والتعبئة وتسيير القوافل دعماً لجبهات العزة والكرامة خاصة جبهات الساحل الغربي.

سبـأ [27/سبتمبر/2018]سبـأ