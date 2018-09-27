محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة حول المعالجات الداخلية لمضاعفات سوء التغذية بصعدة صعدة - سبأ :

اختتمت بمحافظة صعدة اليوم دورة تدريبية خاصة بالمعالجات الداخلية لمضاعفات سوء التغذية الحاد والوخيم للكادر الصحي في أقسام التغذية العلاجية في عدد من مديريات المحافظة.



هدفت الدورة التي أستمرت ستة أيام بتمويل منظمة الصحة العالمية تأهيل 20 كادرا صحيا من أطباء ومساعدي أطباء العاملين في أقسام التغذية العلاجية بمديريات ساقين وكتاف والصفراء وسحار، لعلاج مضاعفات سوء التغذية وتخفيف الضغط على قسم الأطفال بالمستشفى الجمهوري .



وفي الإختتام أكد منسق التغذية بمكتب الصحة العالمية بصعدة الدكتور محمد حسن دهنان أن المنظمة ستعمل بالتعاون مع مكتب الصحة لدعم معالجة سوء التغذية الحاد والوخيم .



وأشار إلى إستمرار المنظمة في نشاطها الإنساني حسب الإمكانيات المتاحة.

سبـأ [27/سبتمبر/2018]سبـأ