رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأهلي يرتقي لصدارة بطولة ثلوج السقاف بفوزه على اليرموك صنعاء - سبأ :

إرتقى فريق أهلي صنعاء إلى صدارة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم مؤقتا، بفوزه على اليرموك بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية.



إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل الأهلي هدفين عبر قائده وحيد الخياط الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة في الدقيقتين 55 و 70 من الشوط الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأول بشكل مؤقت، وظل اليرموك في ذيل الترتيب دون نقاط.



وتتواصل منافسات الجولة غدا بلقاء الشعب ومضيفه الوحدة، في مباراة ستخلط أوراق الصدارة حيث يملك الفريقان ثلاث نقاط.



وكانت الجولة الثانية إنطلقت أمس وشهدت فوز نجوم تهامة على 22 مايو بهدفين لهدف، ليحل الأول المركز الرابع بثلاث نقاط، وتراجع مايو للمركز الأخير بنقطة يتيمة.

سبـأ [27/سبتمبر/2018]سبـأ