محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء تشاوري لمدراء المدارس الأهلية والخاصة بمحافظة إب إب - سبأ :

عقد مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب اليوم لقاء تشاوري لمدراء المدارس الأهلية والخاصة بالمحافظة، برئاسة وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم أحمد النونو ومدير مكتب التربية محمد الغزالي.



ناقش اللقاء الجوانب المتصلة بدور مدارس التعليم الأهلي في العملية التعليمية وتحسين وتجويد أدائها، والصعوبات التي يواجهها التعليم الأهلي والسبل الكفيلة بمعالجتها.



وفي اللقاء أكد وكيل وزارة التربية أن التعليم الأهلي يعتبر رديفا أساسيا للتعليم الحكومي وشريكا فعالا لإنجاح العملية التعليمية والتربوية.



وأشاد بصمود المعلمين في مختلف المدارس وحرصهم على أداء واجبهم رغم معاناتهم جراء انقطاع الرواتب.



فيما أكد مدير مكتب التربية بالمحافظة الغزالي حرص المكتب على استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات جراء العدوان والحصار وانقطاع المرتبات.



وأشار إلى أن استمرار العملية التعليمية مسئولية وواجب وطني تجاه أجيال المستقبل .. لافتا إلى أن المكتب يولي اهتمام بالتعليم الأهلي ويقدم التسهيلات خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.



بدوره أشار مدير التعليم الأهلي بديوان عام الوزارة علي الدولة إلى أهمية تعزيز دور التعليم الأهلي في العملية التعليمية بحيث يتجاوز الاستثمار إلى إداء رسالته التنويرية المناطة به.



فيما أكد المسؤول الثقافي حسام القطابري، عظمة الدور الذي يقوم به المعلمين في جبهة التعليم والذي يعد صورة من صور الصمود في وجه العدوان.



وخرج اللقاء بعدد من التوصيات، أكدت على تنفيذ التعاميم والقرارات الصادرة من الوزارة أو مكتب التربية في المحافظة بخصوص أبناء الشهداء والأسرى ومنحهم مقاعد مجانية.



وشدد اللقاء على أهمية تنفيذ ما ورد في اللائحة المدرسية فيما يخص الطاقة الاستيعابية ورواتب المعلمين بمدارس التعليم الخاص، وكذا عدم رفع أي زيادة في الرسوم الدراسية بالإضافة إلى عدم فتح أي مدرسة جديدة أو فرع لمدرسة دون الموافقة المسبقة من قبل مكتب التربية بالمحافظة والوزارة.

سبـأ [27/سبتمبر/2018]سبـأ