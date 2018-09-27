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منتخب الناشئين يحقق فوز وحيد على المنتخب الأردني في ختام نهائيات بطولة آسيا
أنهى المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم مشاركته في نهائيات بطولة آسيا التي تستضيفها ماليزيا بفوز وحيد له اليوم أمام نظيره الأردني بخمسة أهداف مقابل هدف.
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إرشيفية
منتخب الناشئين يحقق فوز وحيد على المنتخب الأردني في ختام نهائيات بطولة آسيا
[27/سبتمبر/2018]
كوالالمبور - سبأ :

أنهى المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم مشاركته في نهائيات بطولة آسيا التي تستضيفها ماليزيا بفوز وحيد له اليوم أمام نظيره الأردني بخمسة أهداف مقابل هدف.


وقدم لاعبو المنتخب خلال شوط المباراة الأول الذي جرى بينهما على الملعب الدولي ببوكيت جاليل أداء إيجابي، افتتح التسجيل للمنتخب الوطني عبر لاعبه فيصل سيف في الدقيقة 13 بعد تلقيه عرضية من تامر سنان الذي سدد الهدف الثاني مباشرة للمنتخب في الدقيقة 14 من زمن الشوط.

وفي الدقيقة 23 تحصل المنتخب الوطني على خطأ من لاعبي المنتخب الأردني في منتصف الملعب ليتقدم لها بكل ثقة اللاعب سعد القعود ويسدد كرة قوية أسكنها شباك حارس مرمى الأردن، ويسجل الهدف الثالث للمنتخب.

وواصل لاعبو المنتخب الوطني سيطرتهم خلال الشوط الأول ونجح المهاجم صادق الجلال بتسجيل الهدف الرابع برأسية لينهي حكم المباراة الشوط بتقدم المنتخب بأربعة أهداف نظيفة.

وفي الشوط الثاني من المباراة فرض المنتخب الوطني سيطرته على مجريات اللقاء، وتمكن من الوصول إلى شباك نظيره الأردني، عن طريق اللاعب فيصل سيف الذي أضاف الهدف الخامس للمنتخب في الدقيقة 71 من ضربة جزاء، في حين جاء الهدف الوحيد للمنتخب الأردني عن طريق اللاعب رزق بني هاني بضربة جزاء تحصل عليها في الدقيقة 74 .

بهذا الفوز تقدم المنتخب الوطني للمركز الثالث بثلاث نقاط ، فيما احتل منتخب الأردن المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية التي تأهل عنها منتخبا كوريا برصيد خمس نقاط وعمان بأربع نقاط.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة قال مدرب المنتخب الوطني مجدي شلبي " بعد الخسارة في أول مباراتين لعب المنتخب اليوم بصورة إيجابية وحقق الفوز في المباراة، وكان اللاعبون جاهزون لمواجهة الأردن".

وأضاف" هذه الطريقة التي نلعب بها في العادة، واليوم لعبنا ولا يوجد ما نخسره، وكنا نريد أن نظهر للشعب اليمني، خاصة الجماهير هنا في الملعب أننا قادرون على إسعادهم".

وأشاد بالجماهير اليمنية التي حضرت لمساندة المنتخب خلال مبارياته ومؤازرته للمنتخب وهو العامل الأساسي في الفوز.

من جانبه أشار مدرب منتخب الأردن عبدالله القططي انه لم يتوقع الخسارة .. لافتا إلى أن لاعبيه لعبوا بطريقة مختلفة أمام المنتخب اليمني وافتقدوا التركيز مما أسفر عن دخول أربعة أهداف خلال الشوط الأول.

وأوضح أن لاعبي منتخب الأردن حاولوا تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني من خلال الاعتماد على مهاجمين أكثر ولكن لم يحصل تغيير.. وقال" ربما تأثروا بالضغط".





سبـأ
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