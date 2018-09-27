ارتفاع عدد المقتحمين للمسجد الأقصى اليوم الى 1135 مستوطناً أكد المسؤول الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، إرتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس إلى 1135 مستوطناً.