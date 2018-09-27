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آخر تحديث: الخميس، 27 - سبتمبر - 2018 الساعة 10:24:12م
وزارة الداخلية تكشف تفاصيل إسقاط الخلية التابعة للمخابرات الإماراتية
كشفت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء تفاصيل خلية التجسس المرتبطة بالمخابرات الإماراتية، وكذا الإنجازات الأمنية التي تحققت خلال أربعة أعوام من قيام ثورة 21 سبتمبر المجيدة.
ارتفاع عدد المقتحمين للمسجد الأقصى اليوم الى 1135 مستوطناً
أكد المسؤول الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، إرتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس إلى 1135 مستوطناً.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (41ر22) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (82ر4523) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (41ر4501) نقطة.
منتخب الناشئين يحقق فوز وحيد على المنتخب الأردني في ختام نهائيات بطولة آسيا
أنهى المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم مشاركته في نهائيات بطولة آسيا التي تستضيفها ماليزيا بفوز وحيد له اليوم أمام نظيره الأردني بخمسة أهداف مقابل هدف.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن 10 غارات على مناطق متفرقة بحجة
[27/سبتمبر/2018]
حجة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 10 غارات على مناطق متفرقة بمحافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بعشر غارات حرض وحيران وميدي.
سبـأ
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