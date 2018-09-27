رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ألمانيا تحصل على حق استضافة بطولة أوروبا لكرة القدم 2024م نيون- سبأ:



حصلت ألمانيا على حق إستضافة بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد التفوق على تركيا في سباق ثنائي اليوم الخميس.



وفازت ألمانيا، التي استضافت البطولة من قبل عام 1988 تحت إسم ألمانيا الغربية، بالتصويت الذي جرى في اللجنة التنفيذية بمشاركة 17 عضوا.



وكان القرار، الذي أعلنه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكسندر تشيفرين، بمثابة خيبة أمل مريرة لتركيا التي فشلت أيضا في مساعيها لاستضافة بطولات 2008 و2012 و2016.



وقال تشيفرين "الاجراءات كانت شفافة، والتصويت كان ديمقراطيا.. كل قرار ديمقراطي هو قرار صحيح".



من جهته قال قائد منتخب ألمانيا السابق وسفير العرض الألماني فيليب لام "نمتلك استادات رائعة وجماهير تحب كرة القدم وقبل كل شيء أناس يحبون الاحتفال مع الأوروبيين الآخرين".

سبأ [27/سبتمبر/2018]سبأ