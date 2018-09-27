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حفل خطابي وفني بمناسبة أعياد الثورة 21 سبتمبر و26 سبتمبر بتعز
[27/سبتمبر/2018]
تعز-سبأ:

نظمت السلطة المحلية بمحافظة تعز اليوم حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة أعياد الثورة 21 سبتمبر و26 سبتمبر.


وفي الحفل نقل محافظ تعز عبده الجندي تحيات القيادة السياسية لأبناء المحافظة بأعياد الثورة المجيدة .. مشيدا بالزخم والمشاركة الجماهيرية الواسعة في هذا الحفل والذي يؤكد إرتباط وتمسك أبناء تعز بثورة سبتمبر الخالدة ودورهم الكبير والمشرف فيها.

وأشار إلى أن ثورة سبتمبر جاءت لتصحيح المسار وإنهاء الظلم والفساد .. لافتا إلى أن أبناء تعز الأحرار سيظلون في مقدمة الصفوف لصنع التحولات لليمن الآمن والمستقر.

ودعا محافظ تعز المغرر بهم داخل تعز إلى فتح المعابر والطرق أمام المواطنين وإيقاف الحرب إذا وجدت نية صادقة لحل مشكلة تعز.. وقال" هناك خطوات تالية ستتبعها ومن أهمها تبادل الأسرى وإحلال الأمن والاستقرار والحفاظ على ما تبقى من مدينة تعز ".

فيما أكد وكيل محافظة تعز عبدالله أمير، أن ثورة 26سبتمبر ستبقى مشعل النور وستظل خالدة بأهدافها المباركة .. وقال" نعيش اليوم الثورة بمعانيها القيمة والتي تعني استبدال الظلام بالنور والفساد والإفساد بالحق والعدل والخنوع بالعزة والكرامة والاستقلال".

وأضاف" نحن اليوم أحوج ما نكون للتلاحم والتصالح والتسامح ونشر المحبة من أجل مواجهة تكالب قوى العدوان علينا، كما نحن بحاجة للارتقاء بسلوكنا وعزف لحن السلام رغم أزيز طيران العدوان ودوي الإنفجارات".

بدوره أشار وكيل محافظ تعز عبدالله علاو، أن ثورة سبتمبر أسقطت الهيمنة الخارجية على اليمن بفضل تضحيات الشعب اليمني الأبي.

وقال" يجب أن نقف مع أنفسنا إلى أين نمضي في ظل انكسار العدو أمام ضربات الجيش واللجان الشعبية وأن نكون سندا ودعما للأبطال ومدهم بالعتاد وقوافل العطاء لمواجهة قوى العدوان وإفشال مخططاتهم ".

وأكد الوكيل علاو أهمية جعل ثورة سبتمبر والاحتفاء بها ثورة متجددة ضد الظلم والفساد .. وأضاف" نحن أمام مسارين الأول المواجهة مع العدو واليقظة لتحركات الأعداء والتحشيد للجبهات، والثاني مسار الاهتمام بالخدمات ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم، ما يتطلب تصحيح الأداء في الأجهزة الحكومية وفرض النظام والقانون على الجميع ".

تخلل الحفل الذي حضره مشرف المحافظة منصور اللكومي، أناشيد وطنية قدمها المبدع هشام النعمان ونوارس من مدارس الإبداع والتواصل الأهلية وقصيدة للشاعر مهدي أمين سامي عبرت عن المناسبة.

سبأ
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