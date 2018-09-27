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اختتام دورة خياطة وتوزيع مكائن خياطة للأسر الأكثر إحتياجا بصعدة
[27/سبتمبر/2018]
صعدة-سبأ:

اختتمت بمحافظة صعدة اليوم دورة تدريبية حول تعليم الخياطة، نظمتها مؤسسة يمن تنمية بتمويل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.


هدفت الدورة التي استمرت 23 يوما إكساب 25 متدربة من الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة بمديرية صعدة، مهارات في مجال الخياطة بما يسهم في تحسين مستوى دخل الأسر المستهدفة وتوفير سبل العيش لها.

وفي الإختتام الذي حضره ممثلو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .. أشار وكيل المحافظة محمد علي كعيبة إلى أهمية الدورة في توفير فرص عمل ومشاريع صغيرة مدرة للدخل لتلك الأسر المتضررة والمحتاجة .

ولفت إلى أن الأسر المستهدفة من الدورة سترفد سوق العمل بمنتجات محلية من الملابس والمشغولات اليدوية.

فيما أشار المدير التنفيذي لمؤسسة يمن تنمية فواز الحامد إلى أن الدورة تأتي ضمن مشاريع صغيرة تنفذها المؤسسة بهدف تخفيف جزء من معاناة كثير من الأسر المتضررة والنازحة.

وكان الوكيل كعيبة ومعه ممثلو المفوضية السامية ومدير المؤسسة تعرفوا على منتجات المعرض الذي تم تنظيمه للمتدربات والذي احتوى على ملبوسات تم إنجازها خلال فترة التدريب من قبل المشاركات.

وفي الختام وزع الوكيل كعيبة والحامد وممثلي المفوضية مكائن خياطة وقماش وشهادات المشاركة للمتدربات .

سبأ
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