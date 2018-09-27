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آخر تحديث: الخميس، 27 - سبتمبر - 2018 الساعة 06:10:27م
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  اقتصاد
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي
[27/سبتمبر/2018]
واشنطن- سبأ:

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع حيث تسبب الإعصار فلورنس في نزوح بعض العمال على الأرجح لكن الاتجاه الأساسي ما زال يشير إلى قوة سوق العمل.


وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة ارتفعت 12 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 214 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر.

وكانت طلبات إعانة البطالة عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969 في الأسبوع المنتهي يوم 15 سبتمبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراؤهم قد توقعوا ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 210 آلاف في الأسبوع الماضي.. واجتاح الإعصار فلورنس أجزاء من الجنوب في الأسبوع الماضي وتسبب في فيضانات ونزوح سكان إلى ملاجئ الطوارئ.

وزاد متوسط طلبات 4 أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 250 طلبا فقط في الأسبوع الماضي إلى 206 آلاف و250 طلبا.

وتعتبر سوق العمل الأمريكية عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه.. وتواصل السوق تحسنها حيث زادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 201 ألف وظيفة في أغسطس بينما سجلت الأجور أعلى نمو سنوي لها في أكثر من 9 أعوام.

وسجلت فرص العمل الجديدة أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوليو لتصل إلى 6.9 مليون وظيفة.

سبأ
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