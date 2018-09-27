محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفتان بشعوب والسبعين بأمانة العاصمة تنديدا باستمرار العدوان صنعاء-سبأ:





نظمت بمديريتي شعوب والسبعين بأمانة العاصمة اليوم وقفتين احتجاجيتين للتنديد باستمرار العدوان .







وأدان أبناء ومشائخ ووجهاء مديريتي شعوب والسبعين، في الوقفتين التي حضرها وكيلا أمانة العاصمة المساعدين عبدالكريم الحوثي وعبدالله محرم ورئيس مجلس التلاحم القبلي ضيف الله رسام، استمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار على الشعب اليمني في ظل صمت دولي مخز.



وثمن عضو مجلس الشورى خالد المداني، مواقف أبناء مديريات أمانة العاصمة في مواجهة العدوان والاستمرار في رفد الجبهات وتسيير قوافل العطاء دعما للجيش واللجان الشعبية للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأشاد بصمود وثبات اليمنيين في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. داعيا أبناء ومشائخ ووجهاء مديريات أمانة العاصمة إلى تعزيز التلاحم والتحشيد للجبهات ورفدها بالرجال والمال.



فيما أكد وكيلا الأمانة علي السقاف وعلي القفري، ضرورة مضاعفة الجهود والتفاعل مع حملة التحشيد وتعزيز الجبهة الداخلية وعوامل الصمود في مواجهة العدوان.



وأشارا إلى أهمية الاستمرار في التحشيد لرفد الجبهات ودعما ومساندة الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.



وفي الوقفتين بحضور مدير مديرية شعوب مهدي عرهب ومدير مديرية السبعين محمد ناجي وأعضاء السلطة المحلية والتنفيذية ألقيت كلمتان عن المديريتين أشارت إلى أن ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير مقومات البلاد، لن اليمنيين إلا صمودا وتماسكا في مواجهة العدوان.



وأكدتا الاستمرار في التحشيد للجبهات ورفدها بالرجال والعتاد والقوافل الغذائية للدفاع عن الوطن.



واكد بيان صادر عن الوقفتين الاستمرار في التعبئة والتحشيد لمواجهة العدوان .. داعياً الجميع إلى تعزيز مبدأ التكافل والتلاحم والثبات في مواجهة العدوان ومخططاته.



وحمل البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، مسؤولية استمرار مجازر العدوان بحق الشعب اليمني وما يفرضه من حصار وسط صمت دولي معيب.

سبأ [27/سبتمبر/2018]سبأ