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آخر تحديث: الخميس، 27 - سبتمبر - 2018 الساعة 06:10:27م
وزارة الداخلية تكشف تفاصيل إسقاط الخلية التابعة للمخابرات الإماراتية
كشفت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء تفاصيل خلية التجسس المرتبطة بالمخابرات الإماراتية، وكذا الإنجازات الأمنية التي تحققت خلال أربعة أعوام من قيام ثورة 21 سبتمبر المجيدة.
ارتفاع عدد المقتحمين للمسجد الأقصى اليوم الى 1135 مستوطناً
أكد المسؤول الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، إرتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس إلى 1135 مستوطناً.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (41ر22) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (82ر4523) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (41ر4501) نقطة.
تدشين بطولة التحدي لكرة الطاولة لفئتي الفردي والزوجي
دشن وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عباس المدومي ورئيس الإتحاد العام لكرة الطاولة الدكتور عصام السنيني اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء بطولة التحدي لفئتي الفردي والزوجي، ينظمها إتحاد اللعبة.
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  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 4 مقدسيين بشروط ويعتقل شاب من المسجد الأقصى
[27/سبتمبر/2018]
القدس المحتلة- سبأ:

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الافراج عن أربعة مواطنين فلسطينيين من القدس المحتلة، بشرط الحبس المنزلي لخمسة أيام، والتوقيع على دفع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف شيقل، لكل واحد منهم.. فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من داخل المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليه بالضرب.


وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد شملت قرارات الإفراج: الطفل محمد علي أبو غنام (16 عاما)، والطفل عدنان أياد الرجبي (16 عاما)، والشاب مهدي جابر (20 عاما)، والشاب علاء عواد.

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت على المصلين وحراس المسجد الأقصى المبارك بالضرب خلال محاولتهم منع اعتقال الشاب المذكور.

سبأ
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