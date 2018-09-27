الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 4 مقدسيين بشروط ويعتقل شاب من المسجد الأقصى

القدس المحتلة- سبأ:



قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الافراج عن أربعة مواطنين فلسطينيين من القدس المحتلة، بشرط الحبس المنزلي لخمسة أيام، والتوقيع على دفع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف شيقل، لكل واحد منهم.. فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من داخل المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليه بالضرب.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد شملت قرارات الإفراج: الطفل محمد علي أبو غنام (16 عاما)، والطفل عدنان أياد الرجبي (16 عاما)، والشاب مهدي جابر (20 عاما)، والشاب علاء عواد.



وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت على المصلين وحراس المسجد الأقصى المبارك بالضرب خلال محاولتهم منع اعتقال الشاب المذكور.

[27/سبتمبر/2018]سبأ