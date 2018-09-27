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آخر تحديث: الخميس، 27 - سبتمبر - 2018 الساعة 06:10:27م
وزارة الداخلية تكشف تفاصيل إسقاط الخلية التابعة للمخابرات الإماراتية
كشفت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء تفاصيل خلية التجسس المرتبطة بالمخابرات الإماراتية، وكذا الإنجازات الأمنية التي تحققت خلال أربعة أعوام من قيام ثورة 21 سبتمبر المجيدة.
ارتفاع عدد المقتحمين للمسجد الأقصى اليوم الى 1135 مستوطناً
أكد المسؤول الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، إرتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس إلى 1135 مستوطناً.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (41ر22) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (82ر4523) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (41ر4501) نقطة.
تدشين بطولة التحدي لكرة الطاولة لفئتي الفردي والزوجي
دشن وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عباس المدومي ورئيس الإتحاد العام لكرة الطاولة الدكتور عصام السنيني اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء بطولة التحدي لفئتي الفردي والزوجي، ينظمها إتحاد اللعبة.
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  رياضة
مدريد تستضيف المرحلة النهائية لكأس ديفيز للتنس في 2019 و2020م
[27/سبتمبر/2018]
مدريد- سبأ:

أعلن الاتحاد الدولي للتنس ومجموعة كوزموس للاستثمار اليوم الخميس أن العاصمة الإسبانية مدريد ستستضيف المرحلة النهائية لبطولة كأس ديفيز في ثوبها الجديد خلال عامي 2019- 2020م.


وستشهد بطولة كأس ديفيز تغييرات جذرية في نظام منافساتها في العام المقبل، حيث سيتم الاستغناء عن إقامة جولات متعددة وسيتم الاكتفاء بمرحلة واحدة في شكل بطولة مجمعة تلعب خلال أسبوع واحد وفي مقر واحد.

وستقام منافسات البطولة في 2019 في مجمع ملاعب "كاخا ماخيكا" داخل متنزه "لينيال دل مانزاناريس" في العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة ما بين يومي 18 و24 نوفمبر.

ومن المقرر أن تلعب البطولة في 2020 في العاصمة الإسباينة أيضا ولكن لم يتحدد بعد مكان استضافتها.

سبأ
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