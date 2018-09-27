رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدريد تستضيف المرحلة النهائية لكأس ديفيز للتنس في 2019 و2020م مدريد- سبأ:



أعلن الاتحاد الدولي للتنس ومجموعة كوزموس للاستثمار اليوم الخميس أن العاصمة الإسبانية مدريد ستستضيف المرحلة النهائية لبطولة كأس ديفيز في ثوبها الجديد خلال عامي 2019- 2020م.



وستشهد بطولة كأس ديفيز تغييرات جذرية في نظام منافساتها في العام المقبل، حيث سيتم الاستغناء عن إقامة جولات متعددة وسيتم الاكتفاء بمرحلة واحدة في شكل بطولة مجمعة تلعب خلال أسبوع واحد وفي مقر واحد.



وستقام منافسات البطولة في 2019 في مجمع ملاعب "كاخا ماخيكا" داخل متنزه "لينيال دل مانزاناريس" في العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة ما بين يومي 18 و24 نوفمبر.



ومن المقرر أن تلعب البطولة في 2020 في العاصمة الإسباينة أيضا ولكن لم يتحدد بعد مكان استضافتها.

سبأ [27/سبتمبر/2018]سبأ