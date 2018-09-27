وزارة الداخلية تكشف تفاصيل إسقاط الخلية التابعة للمخابرات الإماراتية كشفت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء تفاصيل خلية التجسس المرتبطة بالمخابرات الإماراتية، وكذا الإنجازات الأمنية التي تحققت خلال أربعة أعوام من قيام ثورة 21 سبتمبر المجيدة. ارتفاع عدد المقتحمين للمسجد الأقصى اليوم الى 1135 مستوطناً أكد المسؤول الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، إرتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس إلى 1135 مستوطناً. ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (41ر22) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (82ر4523) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (41ر4501) نقطة. تدشين بطولة التحدي لكرة الطاولة لفئتي الفردي والزوجي دشن وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عباس المدومي ورئيس الإتحاد العام لكرة الطاولة الدكتور عصام السنيني اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء بطولة التحدي لفئتي الفردي والزوجي، ينظمها إتحاد اللعبة.