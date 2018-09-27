[27/سبتمبر/2018]
صنعاء-سبأ:
احتفلت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم بزفاف الجريح محمد علي الحاج بقرية أسناف مديرية جحانة بمحافظة صنعاء.
وأوضح مدير المشاريع الإنسانية والإغاثة بمؤسسة الشعب محمد الجعدي، أن مساهمة المؤسسة في تحمل بعض تكاليف زواج الجرحى من الجيش واللجان الشعبية يأتي في إطار مشروع زواج الذي تتبناه المؤسسة لمن قدموا تضحيات في مواجهة العدوان.
واعرب العريس محمد على الحاج عن الشكر للدعم الذي قدمته مؤسسة الشعب لمن يدافعون عن الوطن في جبهات العزة والشرف
يذكر أن هذا العرس هو الثالث الذي تقيمه مؤسسة الشعب لجرحى العدوان.
سبأ