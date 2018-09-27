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  رياضة
الاتحاد الاوروبي لكرة القدم: استخدام حكم الفيديو المساعد في دوري الأبطال الموسم المقبل
[27/سبتمبر/2018]
نيون- سبأ:

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال اوروبا اعتبارا من الموسم المقبل كما يخطط لاستخدامه في بطولة اوروبا 2020م.


وبحسب وسائل الإعلام فقد وافقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي على استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في الدور التمهيدي الأخير ودور المجموعات وأدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكسندر تشيفرين "نحن واثقون في أن استخدام حكام الفيديو في أغسطس 2019 سيمنحنا وقتا كافيا لتقديم نظام قوي وتدريب الحكام لضمان تطبيق فعال وناجح للنظام في دوري الأبطال".

وكان تشيفرين كشف عن نوايا الاتحاد الأوروبي لاستخدام النظام في الموسم المقبل خلال حدث أقيم في موناكو الشهر الماضي.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه يخطط لاستخدام نظام حكم الفيديو المساعد بعد ذلك في بطولة اوروبا 2020م وفي الدوري الأوروبي، بدءا من دور المجموعات، اعتبارا من موسم 2020-2021م.

سبأ
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