محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع سلال غذائية للعلماء والخطباء بالحديدة الحديدة - سبأ :

دشن وكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد ومعه مشرف المحافظة أحمد البشري توزيع السلة الغذائية المقدمة من مكتب أوقاف وإرشاد للعلماء وخطباء المساجد بالمحافظة.



وفي التوزيع أوضح مدير مكتب الأوقاف والإرشاد سليمان الفقيه أن صرف السلة الغذائية يأتي مساهمة من المكتب في تخفيف معاناة العلماء والخطباء جراء الحرب العدوانية والحصار الذي تسبب بكارثة إنسانية بالمحافظة.



وأشار إلى أنه سيتم توزيع 150 سلة غذائية على عدد من علماء وخطباء المحافظة خاصة في ظل توقف المرتبات وارتفاع الأسعار .. مبينا أنه سيتم خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع قيادة المحافظة جدولة صرف السلال الغذائية لتشمل كافة العلماء و الخطباء والعاملين في مساجد المحافظة.

سبـأ [26/سبتمبر/2018]سبـأ