محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح المقر الجديد لمكتب الأوقاف بالحديدة الحديدة سبأ :

افتتح وكيل محافظة الحديدة للشئون المالية الإدارية والموارد المالية عبد الجبار احمد محمد ومعه مشرف المحافظة أحمد البشري المقر الجديد لمكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة والمكون من طابقين يضم كافة الإدارات والأقسام.



وفي الافتتاح الذي حضره عدد من العلماء وخطباء المساجد..أكد عبد الجبار والبشري أن افتتاح المبنى الجديد لمكتب الأوقاف سيسهم في تنشيط عمل المكتب للقيام بدوره بقطاعيه الوقفي والإرشادي.



وأشادا بدور المكتب في التوعية والإرشاد بالمحافظة خصوصا في ظل استمرار العدوان والحصار وما يرتكبه من جرائم وسط صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.



وأكدا أن العلماء والخطباء والمرشدين يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمجتمع من خلال تفعيل دور رسالة المسجد والتوعية بمخططات العدوان وأهمية التصدي لقوى العدوان ومرتزقته الذي يشنون هجمة شرسة على محافظة الحديدة بهدف احتلالها.



بدوره أشار مدير مكتب الأوقاف والإرشاد سليمان الفقيه إلى أن إفتتاح المقر الجديد للمكتب سيسهم في تفعيل وتنشيط إدارات وأقسام المكتب ويسهل التواصل مع العلماء وخطباء ومرشدي المساجد وتزويدهم بالخطط الأسبوعية والشهرية لبرامج التوعوية.



وأكد أهمية اضطلاع الخطباء والمرشدين بدورهم في الدعوة والعودة إلى كتاب الله والتحذير من النعرات الطائفية والمذهبية والتأكيد على أهمية وحدة الصف في مواجهة العدوان من خلال دعم الجبهات بالرجال والمال.

سبـأ [26/سبتمبر/2018]سبـأ