محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ أحمد عبد الله عوضه عاطف صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد عبدالله عوضه عاطف بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وإصلاح ذات البين.



وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى أبناء الفقيد محمد وسام وإبراهيم وزياد وبلال وعبدالله وجمال أحمد عبدالله عوضه عاطف، بمواقف الفقيد الوطنية المناهضة للظلم والاستبداد والوصاية الخارجية.



وأشار إلى أن الفقيد كان له دوراً أساسيا في الإسهام بتحقيق الوحدة اليمنية وكان من أوائل الشخصيات الوطنية بمحافظة عمران والمؤيدة لثورة الحادي والعشرون من سبتمبر.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وكافة أسرة آل عاطف .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

سبـأ [26/سبتمبر/2018]سبـأ