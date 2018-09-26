محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء علي مهدي العدلة صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء في وفاة اللواء علي مهدي العدلة مستشار رئاسة الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن وقائد الخدمات الطبية العسكرية سابقاً بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في مختلف المجالات.



وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى عضو مجلس النواب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عبده مهدي العدلة والدكتور فايز علي العدلة، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن صادق العزاء والمواساة لشقيق الفقيد وأبنائه وذويه .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

سبـأ [26/سبتمبر/2018]سبـأ