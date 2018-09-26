[26/سبتمبر/2018]
تعز - سبأ :
نعت قيادة محافظة تعز الشيخ محمد عبد الجبار نعمان، شيخ مشائخ جبل حبشي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وأشاد محافظ تعز عبده الجندي بمناقب الفقيد حيث كان من المؤسسين للعمل التعاوني وهيئات التعاون الأهلي للتطوير التعاوني والمجالس المحلية وإصلاح ذات البين.
وأكد أن رحيل الشيخ محمد عبدالجبار نعمان يمثل خسارة لمحافظة تعز والوطن بصورة عامة.
وعبر المحافظ الجندي عن تعازيه لأولاد وأسرة الفقيد .. سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
سبـأ