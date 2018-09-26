استقرار اسعار الذهب مع انتظار المستثمرين لخطوة الاحتياطي الأمريكي استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قد يوضح اتجاه زيادات أسعار الفائدة في المستقبل بينما تراقب الأسواق عن كثب تطورات الحرب التجارية الأمريكية الصينية.