نجوم تهامة يستعيد توازنه بفوزه على مايو في بطولة ثلوج السقاف

صنعاء - سبأ:

استعاد فريق نجوم تهامة توازنه في بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الصعب على 22 مايو بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن إفتتاح الجولة الثانية.







انتهى الشوط الأول بتقدم مايو بهدف حمل توقيع اللاعب علي المطري، قبل أن يسجل نجوم تهامة هدفين بواسطة صلاح سعيد الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة وزميله شهاب عطاء.



بهذا الإنتصار الثمين وضع نجوم تهامة أول ثلاث نقاط في رصيده، ليرتقي للمركز الثالث مؤقتا، في حين تراجع مايو للمركز الخامس بنقطة فقط.



وتتواصل منافسات الجولة غدا الخميس بلقاء يجمع الأهلي الرابع بنقطة مع اليرموك متذيل الترتيب دون نقاط، وتختتم منافسات الجولة بعد غد الجمعة بمواجهة شريكي الصداراة بثلاث نقاط الوحدة والشعب في مباراة ستحدد ملامح المتصدر.

[26/سبتمبر/2018]سبـأ