محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يهنئ القيادة السياسية بالعيد الـ56 لثورة 26 سبتمبر الخالدة صنعاء - سبأ :

هنأ وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء والشعب اليمني بمناسبة العيد الـ56 لثورة 26 سبتمبر .



وأشار وزير المياه إلى أن هذه المناسبة تحل على الشعب اليمني وهو يحقق الانتصارات المتتالية ويواصل مسيرة النضال والتضحية والاستبسال .



وحيا الصمود الأسطوري لأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يخوضون أروع الملاحم البطولية مجسدين أهداف ومبادئ الثورة اليمنية في الحفاظ على سيادة الوطن ورفض كل أشكال الوصاية والاستعمار .



وأكد وزير المياه والبيئة أن ثورة الـ 26 من سبتمبر ستظل خالدة وتجسد التضحيات التي قدمها الشعب اليمني في سبيل الدفاع عن وطنه وسيادته مهما كانت التحديات والمحاولات اليائسة التي يمارسها العدوان للنيل من أمن اليمن واستقرار.

سبـأ [26/سبتمبر/2018]سبـأ