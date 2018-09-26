محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يعزي في الشيخ محمد عبدالجبار الحمودي صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عبدالجبار نعمان الحمودي شيخ مشائخ جبل حبشي محافظة تعز الذي وافاه الأجل في العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض.



وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى أبناء الفقيد الدكتور توفيق والدكتور محمد والمهندس نبيل والمهندس عمر وعبدالله محمد عبد الجبار نعمان وكافة أسرة آل الحمودي، بمواقف الفقيد الوطنية والتي أكسبته محبة الأهالي في جبل حبشي، حيث كانت له مواقف مشهودة في حل مشاكل الناس وتسهيل تلبية احتياجاتهم ومتابعة مشاريع المنطقة الحيوية.



وعبر الأخ الرئيس عن صادق العزاء وعميق المواساة لأبناء الفقيد وكافة أسرة آل الحمودي .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".



سبـأ [26/سبتمبر/2018]سبـأ