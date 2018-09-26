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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - سبتمبر - 2018 الساعة 11:16:52م
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التربية تعلن نتيجة امتحانات الشهادة الاساسية للعام الدراسي 2017/ 2018م بنسبة نجاح 99ر89 بالمئة
[26/سبتمبر/2018]
صنعاء - سبأ :



أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة إمتحانات الشهادة الاساسية للعام الدراسي 2017/ 2018م بنسبة نجاح 99ر89 بالمئة.

وأوضح وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الشهادة الأساسية 252 ألف 509 طالب وطالبة حضر الإختبار 240 ألف و647 طالب وطالبة تغيب عن الاختبار 11 الف و 862 طالب وطالبة نجح في الإختبار 216 الف و 550 طالب وطالبة رسب في الإختبار 24 الف و 97 طالب وطالبة .

واكد امكانية حصول طلاب الشهادة الأساسية لنتائجهم ابتداء من يوم غد الخميس عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161" أوعبر الإتصال او إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم.

وهنأ أبنائه الطلاب والطالبات الناجحين في الامتحانات ، متمنياً لهم دوام التميز والنجاح في ظل تمسكهم بالجد والإجتهاد واستذكار دروسهم اولا بأول .

واعرب الدكتور السقاف عن شكره وتقديره للجان العاملة في الإعداد والتحضير والتنفيذ للامتحانات الأساسية في أمانة العاصمة والمحافظات والسلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية وكل من أسهم وتعاون في إنجاح الامتحانات .

سبـأ
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