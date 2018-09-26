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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - سبتمبر - 2018 الساعة 11:16:52م
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  محلي
وزير الكهرباء يهنئ القيادة السياسية بالعيد الـ 56 لثورة الـ 26 من سبتمبر
[26/سبتمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

هنأ وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس بمناسبة العيد الـ 56 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة .

وعبر الكهرباء والطاقة عن أحر التهاني بهذه المناسبة التي يحتفي بها الشعب اليمني في ظل ظروف بالغة التعقيد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار إلى أن الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية يؤكد صمود الشعب اليمني وتمسكه بأهدافها في التحرر من الاستعباد والوصاية الخارجية.

وأكد الوزير الجرموزي أهمية تعزيز الاصطفاف والتلاحم لمواجهة العدوان وما خلفه من آثار وتداعيات كارثية على مختلف المستويات .. مشيرا إلى أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبـأ
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