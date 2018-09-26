محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل هيئة الشؤون الإنسانية يلتقي ممثل برنامج الأغذية العالمي صنعاء - سبأ :

التقى وكيل الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث لقطاع التخطيط والتعاون الدولي ماجد عزان والقائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي ستيفن أندرسون.



جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة باستكمال مشروع التوزيع الشامل للمواد الغذائية في مديريات ( الحوك – الميناء – الحالي ) بمحافظة الحديدة والقضايا المتصلة بعمل برنامج الأغذية العالمي وخططه للمرحلة القادمة.



وأكد الوكيل عزان أهمية استكمال التوزيع في المديريات المستهدفة للتخفيف من معاناة المواطنين، مع الالتزام بالمعايير المتفق عليها وزيادة المساعدات بما يتناسب مع حجم الاحتياجات الطارئة للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي خلفها العدوان.



وجدد التأكيد على حرص الهيئة الوطنية للشئون الإنسانية تقديم كافة التسهيلات للبرنامج بما يمكنه من القيام بعمله وتوفير الظروف الملائمة لذلك خصوصا في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار .



فيما أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة اهتمام قيادة المحافظة بتوفير الاحتياجات الأساسية والغذائية لأبناء الحديدة .



من جانبه عبر ستيفن أندرسون عن شكره وتقديره لجهود الهيئة الوطنية وحرصها على استمرار نشاط برنامج الأغذية العالمي وتذليل أي صعوبات قد تعترضه في الميدان.

سبـأ [26/سبتمبر/2018]سبـأ