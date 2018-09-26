محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تحضيرات بمديريتي الصافية والثورة لتسيير قوافل دعم للمرابطين في الجبهات صنعاء - سبأ :

تتواصل التحضيرات لتسيير قوافل دعم للمرابطين في الجبهات وتنظيم مهرجانات بمديريتي الصافية والثورة بأمانة العاصمة ضمن برنامج حملة الحشد والتعبئة.



وناقش لقاء موسع مساء اليوم بمديرية الصافية الجوانب المتصلة بتجهيز قافلة كبرى ستنطلق خلال الأيام القادمة ,بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات وفعاليات في إطار حملة الحشد.



وتطرق اللقاء بحضور أمين محلي المديرية صادق الحارثي إلى سير الأداء الخدمي بالمديرية والمعالجات التي يمكن أن يقوم بها المجلس المحلي للتخفيف عن الأعباء عن المواطنين جراء الأوضاع الراهنة.



وأكد اللقاء الذي ضم أعضاء محلي المديرية والعقال والمشائخ والشخصيات الاجتماعية إلى دور المجلس المحلي ولجان التحشيد في تعزيز عوامل الصمود والاستمرار في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.



إلى ذلك ناقش لقاءين عقدا مساء اليوم بحيي تونس والحصبة بمديرية الثورة نشاط لجان التحشيد والتعبئة بحضور عضو مجلس الشورى خالد المداني ووكيل الأمانة علي السقاف، التجهيزات لتسيير قوافل وإقامة مهرجانات التعبئة.



وأقر اللقاءان بحضور مدير المديرية محمد الدرواني والمشائخ والشخصيات الإجتماعية، تشكيل لجان الحشد والتعبئة لرفد الجبهات بالمال والرجال خاصة جبهات الساحل الغربي، وتنفيذ عدد الأنشطة والفعاليات المجتمعية بما يسهم في تعزيز جهود التحشيد والتبعئة .



وأكد عضو مجلس الشورى المداني والوكيل السقاف أهمية التوعية بمخططات قوى العدوان والاستمرار في رفد الجبهات لمواجهة العدوان.



وأشارا إلى أهمية اضطلاع الجميع بدورهم في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن في ظل تصعيد العدوان وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني .

سبـأ [26/سبتمبر/2018]سبـأ