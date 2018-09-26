مجلس الترويج يطلق حملة تغريدات حول استهداف العدوان للقطاع السياحي باليمن

صنعاء - سبأ:

دعا مجلس الترويج السياحي إلى المشاركة الفاعلة في حملة التغريدات التي يطلقها في الساعة الثامنة من مساء اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول جرائم العدوان واستهدافه للقطاع السياحي في اليمن.



وأوضح مجلس الترويج السياحي في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حملة التغريدات تأتي تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للسياحة ونظراً لتمادي قوى العدوان الأمريكي السعودي في تدمير البنية التحتية والإنسانية في اليمن وفي مقدمتها القطاع السياحي والآثار.



وأكد المجلس على أهمية المشاركة الواسعة في الحملة لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي على قطاع السياحة في اليمن على رابط الحملة:



http://bit.ly/YemenTourism2018





[26/سبتمبر/2018]سبـأ