محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير النقل يهنئ قائد الثورة والقيادة السياسية بالعيد الـ 56 لثورة الـ 26 سبتمبر



هنأ وزير النقل زكريا الشامي قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس والمرابطين في جبهات العزة والشرف والشعب اليمني بمناسبة العيد الـ56 لثورة الـ 26 من سبتمبر .



وأعرب وزير النقل عن أحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التي يحتفل بها الشعب اليمني في ظل صلف العدوان وغطرسته على مدى ما يقارب أربع سنوات.



وأشار إلى أن المناسبات الوطنية تجسد حب الوطن وتعرف الأجيال بالتضحيات التي قدمها الأحرار دفاعا عن الوطن وحريته واستقلاله.



وأشاد الوزير الشامي بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان دفاعاً عن الوطن.

سبأ [26/سبتمبر/2018] صنعاء - سبأ:سبأ